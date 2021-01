Die Wahlberechtigten sollen mit Maske, Abstand und möglichst mit eigenem Stift in die Wahllokale kommen. Darauf war bereits in den Wahlbenachrichtigungen hingewiesen worden. In den Wahllokalen gibt es Desinfektionsmittel und Masken. Städte wie Aschersleben hatten zudem dazu aufgerufen, per Briefwahl abzustimmen.