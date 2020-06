In Planung ist, dass die potenziellen Gründerinnen und Gründer ein mehrstufiges Programm durchlaufen. Das soll sie von der Idee bis zur Umsetzung, also zur Gründung, begleiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Workshops belegen und haben Mentorinnen und Mentoren, die ihnen zur Seite stehen. Auch die Einbindung von Migrantinnen und Migranten ist geplant. Deshalb ist zudem ein Sprachtraining Teil des Gründerlabors.

Köbele gibt einen Tipp, wie man denn selbst kreative Ideen umsetzen kann: "Wer so ein Projekt starten will, sollte in kurzer Zeit Taten schaffen. Also nicht viel reden, sondern einfach machen und Gemeinschaft stiften mit dem gemeinsamen Tun. Außerdem muss man der eigenen Idee trauen. Da ist es egal, was die anderen sagen. Man muss immer wieder daran arbeiten und erzählen."