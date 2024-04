Vor drei Jahren hatte es in der Anlage in Binde schon einmal gebrannt. Damals entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Laut aktuellen Angaben des Kreises starben zwei Sauen. Eigenständige Brandschutzkontrollen führe der Kreis in der Anlage nicht durch, hieß es in der Mitteilung. Demnach schreibt die Verordnung über die Brandsicherheitsschau nicht vor, dass Anlagen der Tierhaltung einer gesonderten Überprüfung unterzogen werden müssten.