Untersuchungen hätten gezeigt, so Dörthe Bethge-Steffens, dass es bereits am Grund des Arendsees eine nahezu sauerstofflose Schicht gibt. Diese könnte wachsen, würden noch mehr Blaualgen im See wachsen, sterben und auf den Grund absinken.

Das Wasser im Arendsee Das Wasser ist so nährstoffreich, weil es zu viel Phosphor enthält. Der Stoff stammt aus so genannten Haushaltsabwässern, also Schmutzwasser der Einwohner der Region. Zu DDR-Zeiten war dieses Schmutzwasser nahe des Arendsees, bei Thielbeer, regelmäßig auf den Feldern verrieselt worden, gelangte so durch den Boden ins Grundwasser und mit diesem in den Arendsee. Der hat keinen Zulauf, speist sich ausschließlich von Grundwasser und Regen. Die Konzentration von Phosphor im See-Wasser ist also die Folge jahrzehntelangen Handelns.

Dass den Maränen im Falle der chemischen Bekämpfung der Blaualgen bedeutend weniger Nahrung zur Verfügung steht, bestätigt auch Wasserbau-Ingenieurin Bethge-Steffens. Allerdings hätten die Maränen ihre jetzige Größe nur erreicht, weil es so viele Nährstoffe im See gebe: "Die Maräne profitiert von dem Zustand, der jetzt vorherrscht. Aber der Zustand, der jetzt vorherrscht, ist ökologisch nicht in Ordnung. Das Gleichgewicht des Sees ist einfach nicht vorhanden.

Es gibt etliche Arendseer, die ähnlicher Auffassung sind wie Fischer Kagel, dass der Arendsee sich also doch noch selbst heilen könnte. Die Diskussion in der Bürgerschaft ist entbrannt. Auch in sozialen Medien äußern sich Gegner der Maßnahme. Unter anderem die Biologin Renate Baltruschat. Sie und ihr Mann betreiben in Ziemendorf bei Arendsee einen Reiterhof. Baltruschat sieht in den Plänen, Poly-Aluminium-Sulfat in den See zu leiten, eine Gefahr für das Gewässer. Bis vor wenigen Tagen war sie noch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Der Arendsee"; nachdem das Gremium aber die Pläne deutlich befürwortet hatte, trat die Biologin aus.