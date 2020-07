Nordverlängerung A14-Teilstück wird eher fertig

In zwei Jahren folgt voraussichtlich das Stück zwischen Tangerhütte und Lüderitz. Die A14 zwischen Magdeburg und Schwerin ist derzeit das größte Straßenbauprojekt Ostdeutschlands. In Mecklenburg-Vorpommern ist die A14-Nordverlängerung bereits komplett fertig. In Brandenburg sind wie auch in Sachsen-Anhalt mehrere Abschnitte noch im Bau. Jahrelang hatten Klagen die Bauarbeiten immer wieder verzögert.