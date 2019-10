Die Schülerbewegung "Fridays for Future" kann nicht nur protestieren, sondern auch anpacken. Nachdem im Sommer Jugendliche beim Müllwegräumen an der Bautzener Talsperre mithalfen, steckten nun am Freitagnachmittag einige Hacke und Schippe für einen Gärtnereinsatz in ihren Rucksack.

Am Freitag trafen sich also etwa 40 Jugendliche und Erwachsene, um die Masse an 10.000 Blumenzwiebeln fachgerecht unter die Erde zu bringen. Gearbeitet wurde auf dem Rasen vor der Kinder- und Jugendbibliothek, an der Vogelkreuzung und beim Malteserstift am Stadtwall. Auf diesen Grünflächen sollen dann nach dem Winter Krokusse, Tulpen und Narzissen erblühen. An der Pflanzaktion beteiligten sich beispielsweise die 16-jährigen Mädchen Alison und Annika vom Berufsschulzentrum. Alison ist bei "Fridays for Future" aktiv. Gerade in Kleinstädten sei ihr das wichtig, sagt sie. Man mache die Demos nicht aus Spaß, sondern weil es notwendig sei, betont die Schülerin. Die Pflanzaktion findet sie schön. Denn es sei wirklich nicht viel, was man in Bautzen im Frühling so an Blumen sehe.