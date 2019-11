Rund 50 Einwohner von Pirna haben am Dienstagabend vor dem Rathaus gegen den geplanten Industriepark Oberelbe demonstriert. Im Mittelpunkt des Protestes stand der Wunsch nach Mitbestimmung. Die Städte Pirna, Heidenau und Dohna hatten sich im Jahr 2017 zusammengeschlossen, um am Feistenberg ein rund 150 Hektar großes Gewerbegebiet zu erschließen.

Der Pirnaer Stadtrat kommt am Abend zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wird zunächst über den Stand des Projektes informiert. Die Situation scheint angespannt. Die Stadträte in Dohna hatten zuletzt ihren Austritt aus dem Zweckverband angekündigt. Der Beschluss wird noch rechtlich geprüft. Zuvor war ein Bürgerbegehren in allen drei Städten gescheitert. Laut den Stadtverwaltungen ist die Fragestellung nicht eindeutig gewesen. Aktuell werden die Unterschriftensammlungen geprüft.

Einige Fraktionen im Pirnaer Stadtrat wollen nun selbst einen Technologiepark entwickeln. "Der Name Industriepark Oberelbe ist völlig verbrannt", erklärt André Liebscher von der Fraktion "Pirna kann mehr - Pirnaer Bürgerinitiativen". "Das Baby braucht einen neuen Namen und wir wollen den Reset-Knopf drücken", so Liebscher. Nach dem Willen einiger Fraktionen soll Pirna zur Not selbständig auf den eigenen, städtischen Flächen einen Industriepark entwickeln. Heidenau und Dohna könnten einsteigen, wenn ernsthaftes Interesse bestünde, meint Liebscher. Ansonsten werde man sich in den Stadtparlamenten von Königstein oder Dresden nach Unterstützern umsehen, heißt es weiter.