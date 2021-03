Nach dem Angriff auf einen 30-Jährigen in Eilenburg ermittelt die Soko Linx des Landeskriminalamtes. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, hatten sich am frühen Donnerstagmorgen mehrere Unbekannte als Polizisten ausgegeben und waren in die Wohnung eines Mannes eingedrungen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes griffen sie den 30-Jährigen an und verletzten ihn. Anschließend flüchteten sie. Das Opfer konnte die Polizei alarmieren und wurde in ein Krankenhaus gebracht.