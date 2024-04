Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld will die vorerst die geplante Videoüberwachung des Wolfener Bahnhofs verhindern. Das teilte Landkreissprecher Udo Pawelczyk MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach wird der Landkreis der Stadt Bitterfeld-Wolfen in den kommenden Tagen eine sogenannte Ersatzmaßnahme zustellen lassen, um die durch den Stadtrat geplante Videoüberwachung zu kippen.

Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass solche Beschlüsse zukünftig besser geprüft werden müssten: "Ich denke, wir sind alle aufgerufen, in unserem demokratischen Gemeinwesen Beschlüsse zu fassen, die rechtskonform sind und an dieser Stelle war es eben nicht rechtskonform. Meine große Bitte und meine Hoffnung ist natürlich auch in Zukunft, dass der Stadtrat, alle Stadträte und überhaupt alle, die in diesem demokratischen Gemeinwesen tätig sind, rechtskonforme Beschlüsse in den Gremien fassen."