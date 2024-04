In Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg erhebt ein Gymnasium Vorwürfe gegen das Bildungsministerium. Die Personalvertretung des Paul-Gerhardt-Gymnasiums hat einen Brandbrief an Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) geschrieben. In dem Brief, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, beklagen die Verfasser, dass Lehrkräfte zu wenig wertgeschätzt würden. Die Rede ist speziell von Lehrern, die an Klassenfahrten teilnehmen, Exkursionen durchführen oder Arbeitsgemeinschaften leiten.