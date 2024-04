Ein ungewohnter Anblick in der Schladitzer Bucht: Hier, wo sich sonst im Sommer die Badegäste tummeln, blickt man dieses Wochenende auf eine Zeltstadt aus weißen Leinen. An jeder Ecke erklingt Dudelsackmusik, Menschen tragen Pelz, es riecht nach Holzkohle und Knoblauch.

Erstmals ist der Veranstalter Sündenfrei mit diesem mittelalterlichen Event am Schladitzer See zu Gast. Die Agentur aus Torgau ist spezialisiert auf das Thema Mittelaltermärkte, richtet sie in ganz Deutschland und sehr viele davon auch in Sachsen aus.



Für die Premiere in Rackwitz konnte sie 200 Händler und Mittelalterdarsteller gewinnen, die in neun mittelalterlichen Zeltstädten Geschichte vorleben, mit dem Schwerpunkt Wikinger. Daneben gibt es viel Musik, Kindertheater, Gaukler und Showkämpfe von Wikingern oder Rittern.