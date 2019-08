Entsetzen im Zoo Leipzig. Die beiden Löwenjungtiere die am Freitagabend geboren wurden, sind tot. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, hatte sich Löwin Kigali seit der Geburt intensiv um ihren ersten Nachwuchs gekümmert, die beiden Jungtiere gepflegt und gesäugt. Der Mutter und den Welpen ging es augenscheinlich gut. Die Löwin hatte am Montagabend zunächst ihre Jungen versorgt. Doch plötzlich habe sie die beiden Jungtiere während der Fellpflege nacheinander vollständig gefressen, erklärte der Zoo. Eine Obduktion und damit Untersuchung der Jungtiere könne aufgrund dessen nicht stattfinden.

Mögliche Ursachen können in der Entwicklung der Jungtiere oder der Unerfahrenheit der Mutter begründet sein. Kigali macht insgesamt einen ruhigen Eindruck und hatte am Montag auch bereits wieder regulär gefressen. Die Löwin bleibt zunächst im rückwärtigen Bereich, bevor sie in den kommenden Tagen die Mutterstube verlässt und wieder mit dem Kater Majo in Kontakt kommt.