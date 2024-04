Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, muss die Stadt ohne die Erhöhung weiter jährlich Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kita überweisen. Für 2024 seien das mehr als drei Millionen Euro. In der Stadt Halle kostete ein Kita-Platz im Krippenbereich im vergangenen Jahr für zehn Stunden 196 Euro, für acht Stunden waren 165 Euro fällig. Am günstigsten sind in Sachsen-Anhalt Krippenplätze in der Stadt Magdeburg und am teuersten im Burgenlandkreis.



In der Grafik lassen sich die Beiträge nach Kindergarten und Kinderkrippe und der entsprechenden Betreuungszeit filtern.