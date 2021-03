Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfungen mit Astrazeneca vorsorglich aus. Das sächsische Sozialministerium hat nach eigenen Angaben unverzüglich das Deutsche Rote Kreuz Sachsen, die Sächsische Landesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, die leitenden Krankenhaus-Apotheker sowie die Sächsische Impfkommission darüber informiert, dass sämtliche Impfungen mit Astrazeneca sofort bis zur endgültigen Klärung gestoppt werden müssen. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte: "Sicherheit geht vor." Die SPD-Politikerin setze auf eine zügige Klärung. "Natürlich wirft diese Entwicklung unsere Impfpläne gehörig zurück." In Sachsen dürfte insbesondere die Freigabe der Priorisierungsgruppe 2 und das Impfangebot an alle ab 18 Jahren im Vogtkreiskreis ins Stocken geraten.

Nach rund 30 Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa hält das Pau-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken, hieß es. Seit einigen Tagen hatten bereits mehrere europäische Länder das Vakzin von Astrazeneca vorerst nicht mehr geimpft.



Astrazeneca verteidigte seinen Impfstoff. Man sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Präparat, erklärte das Unternehmen am Sonntagabend. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der EU und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft wurden, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder einen Rückgang der Blutplättchen ergeben. Der Pharmakonzern erklärte, bislang seien 15 Fälle einer tiefen Venenthrombose und 22 Fälle einer Lungenembolie gemeldet worden, was vergleichbar mit anderen zugelassenen Covid-19-Impfstoffen sei.