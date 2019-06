SPD-Chef Dulig: "Die Sachsen-CDU gehört in die Opposition"

Der sächsische SPD-Vorsitzende Martin Dulig ruft seine Partei zu einer kompletten Erneuerung auf. Die Sozialdemokraten müssten sich neu organisieren, sagte Dulig am Sonnabend auf der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen in Leipzig. "Wir müssen an die Heilige Kuh 'Ortsverein' ran", so Dulig. "Die SPD muss sich öffnen. Wir müssen die Hinterzimmer verlassen und diese zuschließen. Anders denken und quer denken bringt uns weiter." In seiner Rede griff er auch den Koalitionspartner CDU heftig an. Dulig machte die Christdemokraten sowohl für den Rechtsruck in Sachsen als auch den Stellen- und Sozialabbau verantwortlich. "Wir haben als SPD die Trendwende herbeigeführt", betonte Dulig. Er rief die Delegierten dazu auf, alles zu tun, um die Sozialdemokratie zu stärken und schloss ein linkes Bündnis nach der Landtagswahl nicht aus.