Sachsens Kabinett stimmt Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu

Das Kabinett in Sachsen hat einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zugestimmt. Damit sei Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ermächtigt, den entsprechenden Staatsvertrag zu unterzeichnen, sagte Staatskanzleichef Oliver Schenk am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden. Es gebe "gute Argumente" für die öffentlich-rechtlichen Sender, betonte Schenk. Gerade in einer Zeit, in der zahlreiche Verschwörungstheorien kursierten, gehe es darum, "sachliche Informationen" für die Bevölkerung zugänglich zu machen. Zudem hätten öffentlich-rechtliche Sender in Zeiten der Globalisierung eine "regionale Verantwortung".