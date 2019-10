Köpping nach gescheiterter Bewerbung um SPD-Vorsitz enttäuscht

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ist über ihr Ergebnis beim SPD-Mitgliederentscheid enttäuscht. "Man tritt ja zu so einer Wahl immer an, um zu gewinnen", sagte Köpping im Gespräch mit MDR SACHSEN. Köpping und ihr Tandempartner Boris Pistorius kamen auf 14,61 Prozent der Stimmen und damit gemeinsam mit Nina Scheer und Karl Lauterbach auf den vorletzten Platz.



Köpping sagte weiter, dass sie ein gutes Angebot an die Partei gemacht habe. "Ich habe die Zeit genutzt, auf den 23 Regionalkonferenzen auf das Thema Ostdeutschland aufmerksam zu machen. Um einfach noch mal zu sagen, wo die Probleme liegen und dass wir als SPD Gesamtdeutschland im Blick haben müssen." Nach der gescheiterten Bewerbung wolle sie sich nun "mit ganzer Kraft an den Koalitionsverhandlungen in Sachsen teilnehmen".