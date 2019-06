Sechs Orte haben neues Stadtoberhaupt gewählt

In den großen Kreisstädten Görlitz und Aue-Bad Schlema sind am Sonntag im zweiten Wahlgang neue Oberbürgermeister gewählt worden. In der Neißestadt gab es nur noch zwei Kandidaten. Der CDU-Politiker Octavian Ursu siegte im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem AfD-Politiker Sebastian Wippel.