Am 10. Oktober haben Sie die Gelegenheit, hinter die Kulissen von MDR SACHSEN zu schauen. Wie entsteht eine Sendung? Was gehört zur redaktionellen Arbeit? Wie werden Themen ausgewählt, Fakten überprüft, eingeordnet und korrekt dargestellt? Schauen Sie uns in der Redaktion über die Schulter und begleiten Sie uns. Hier können Sie sich anmelden.