Über die Hälfte der Deutschen benutzen Kontaktlinsen oder eine Brille und die Zahl der Menschen, die eine Sehhilfe benötigen, steigt. Dies zeigt sich vor allem in der Gruppe der unter 30-Jährigen. Studien des Instituts für Demoskopie Allensbach zufolge trugen in den 1950er-Jahren noch rund 13 Prozent der 20- bis 29-Jährigen eine Brille. Heute sind es mit 35 Prozent mehr als doppelt so viele. Ein Grund: Immer mehr Menschen leiden an Kurzsichtigkeit.