Stichwort: Soziales Förderwerk e.V. & Alternative Leistungsanbieter Das Soziale Förderwerk Chemnitz (SFW) ist ein Verein, der Schülerinnen und Schüler im Erzgebirgskreis mit geistiger Behinderung in der Berufsorientierung unterstützt.



Diese Berufsorientierung erfolgt in Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Behinderung in den letzten Schuljahren. Dabei sollen Neigungen, Stärken und Wünsche herausgefunden werden.



Entsprechend der Ergebnisse und auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern gehen die SFW-Berater auf die Suche nach Praktikumsstellen bei Unternehmen in der Umgebung, da es keine eigegen Produktionsstätten besitzt. So entstehen erste Kontakte und die Möglichkeit, sich praktisch auszuprobieren.



Dabei sollen die jungen Leute auch herausfinden, ob sie künftig lieber im geschützten Raum einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt tätig werden wollen.



Dafür können die Eltern oder Betreuenden bei der Agentur für Arbeit ein Persönliches Budget beantragen. Damit kann unmittelbar nach dem Ende der Schulzeit der so genannte Bildungszeitraum begonnen werden, der 27 Monate dauert. Bezahlt wird die Tätigkeit wie ein Werkstattplatz. Alternative Anbieter wie das SFW argumentieren, Menschen mit Behinderung könnten dort sehr viel selbstständiger und integrierter arbeiten.