Insgesamt hat der DSV zwölf Athletinnen und Athleten für den Saisonhöhepunkt nominiert. Die in Oberhof trainierende Voigt führt das sechsköpfige Frauen-Team zusammen mit Franziska Preuß an. Voigt, die für den SV Rotterode an den Start geht, schaffte es in diesem Winter bereits zweimal in Einzelrennen aufs Podest und feierte erst am vergangenen Wochenende zusammen mit Justus Strelow einen Weltcup-Sieg in der Single-Mixed-Staffel. Die Ruhpoldingerin Preuß feierte in dieser Saison bereits drei Podestplatzierungen.