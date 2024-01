Alle Jahre wieder hat Oberhof Anfang Januar mit Regen, Wind, Nebel und Wärme zu kämpfen. Und alle Jahre wieder bekommen die vielen fleißigen Helfer es irgendwie hin, dass im Thüringer Biathlon-Mekka dann doch ein stimmungsvoller Weltcup stattfinden kann. "Hier sitzt ein zufriedener OK-Chef. Es war trotz der widrigen Bedingungen ein hervorragender Weltcup. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu verstecken", gibt OK-Chef Bernd Wernicke selbstbewusst zu Protokoll.

Athleten-Kritik - DSV-Präsident offen für Terminverschiebung

Doch wie lange kann das auch angesichts der immer wärmer werdenden Winter noch gutgehen? Aus dem französischen und norwegischen Team gab es harte Kritik an Oberhof. Johannes Thingnes Bö sprach beim Training von "lebensgefährlichen Bedingungen". Der Präsident des Deutschen Skiverbandes, Franz Steinle, sieht das Problem. "Die erste Januarwoche ist schwierig. Alles, was danach kommt, wäre mit Sicherheit besser." Die Terminierung zu Jahresbeginn sei "beileibe nicht beliebt", so Steinle, der auch im Vorstand des Biathlon-Weltverbandes IBU sitzt: "Zum einen aus klimatischen Gründen, aber auch mit Unterbringungs-Problemen." Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Oberhof "Klassiker im Rennkalender"

Man müsse die Dinge weiter diskutieren, wie man den Terminkalender "optimaler gestalten" könne. "Alles, was danach kommt, wäre besser, etwa die zweite oder dritte Woche im Januar." Doch da steigen die Weltcups in Ruhpolding und Antholz. Es ist kaum zu erwarten, dass diese beiden Standorte auf den ungeliebten Oberhof-Termin rutschen wollen. Steinle bringt deshalb ins Gespräch, allgemein im Januar später in den Weltcup zu starten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Klar ist, dass Oberhof ein fester Termin im Wettkampfkalender ist und auch bleiben soll. "Für uns ist klar: Oberhof ist ein Klassiker im Rennkalender", sagte Steinle: "Da müssen wir schauen, inwieweit Änderungen möglich sind." Im Frühjahr berät der Weltverband über den Wettkampfkalender auf der Saison 2026.

Drei Podestplätze für DSV-Athleten