Derweil hing Benedikt Doll nach seinem vielleicht letzten Auftritt auf der WM-Bühne enttäuscht auf seinen Stöcken. Lange hatte der Schwarzwälder im abschließenden Massenstart in Nove Mesto um eine Medaille gekämpft, Schwierigkeiten in der Loipe und ein schwaches letztes Schießen ließen den Traum vom Podest platzen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen verhinderte das erneut unterlegene Material bessere Ergebnisse für den DSV. "Beim zweiten Stehendschießen hatte ich so wacklige Beine", sagte Doll am ZDF-Mikrofon: "Ich musste kämpfen, um ins Ziel zu kommen." Beim 20. WM-Gold von Dominator Johannes Thingnes Bö blieb dem 33-Jährigen am Ende nur der zwölfte Platz - und die erneute Frage nach der eigenen Zukunft. "Es war das letzte Rennen bei der WM in Nove Mesto", scherzte der Einzel-Bronzemedaillengewinner. In den nächsten Tagen soll Klarheit herrschen.

Teamkollegin Voigt haderte nach ihrem fünften Platz im Massenstart mit dem katastrophalen Material des deutschen Teams. "Es hat sich angefühlt wie im Flugzeug. Die vorne Business Class und wir zweite Klasse", sagte sie. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling hatte bereits vor den abschließenden Rennen am Sonntag resigniert: "Wir werden hier nicht mehr die Über-Skier haben." Im Gegensatz zu den Frauen hatten die DSV-Männer am Samstag mit Rang vier in der Staffel eine weitere Medaille verpasst. Auch hier verloren die deutschen Skijäger zu viel Zeit in der Loipe. "Wir hatten bei der WM nicht das Knallermaterial wie bei den letzten sechs Weltcups", sagte Doll.



Seine drei Nachlader beim letzten Schießen hatten tags zuvor das vierte Großereignis nacheinander ohne Medaille für die Männer-Staffel besiegelt. Und so bleibt am Ende der erst vierten WM in diesem Jahrtausend ohne Gold die Frage, was mit besseren Skiern möglich gewesen wäre. "Wir haben bei dieser WM extrem kämpfen müssen. Natürlich wäre es schöner gewesen, dass wir eins zu eins weitermachen mit den Erfolgen", sagte Bitterling nach zwei turbulenten Wochen in Tschechien. Es sei aber auch schön zu sehen, "dass wir uns reinkämpfen können. Es ist absolut nicht alles schlecht."