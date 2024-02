Die 26-Jährige, die beim Saisonauftakt in Östersund zweimal Dritte geworden war und bei der WM-Generalprobe in Antholz mit Justus Strelow in der Single-Mixed ihren ersten Weltcupsieg feierte, musste sich im WM-Sprint mit Rang 18 und in der Verfolgung mit Platz 15 zufriedengeben. "Die WM ist bis jetzt noch nicht so toll gelaufen", sagte die Thüringerin, die nach dem Jagdrennen den Tränen nahe war. Was sie sich wünsche, sei mehr Unterstützung: "Ich brauche gerade eigentlich nur eine Umarmung und ein paar nette Worte und auf jeden Fall keine Nachrichten, die mich vielleicht noch mehr auf dem Boden der Tatsachen drücken."