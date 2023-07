Als Protest gegen die geplanten Kürzungen haben sich FES und IAT bereits am Montag (10.07.2023) mit einem offenen Brief an die Mitglieder des Deutschen Bundestages gewandt. Darin heißt es: "Sollte die angekündigte Kürzung wirksam werden, sind die Institute mit ihrer heutigen Bedeutung nicht zu erhalten. Einsparungen müssten, um wenigstens die generelle Funktion zu erhalten, weitestgehend in sportartspezifischen Projektkosten erbracht werden."