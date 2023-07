Haushalt 2024 Bundesregierung geht auf Sparkurs

Die von Lindner geforderten Einsparungen will Familienministerin Lisa Paus in ihrem Ministerium durch eine Absenkung der Bezugsgrenzen für das Elterngeld erreichen. Das bedeutet konkret die Senkung der Genze von einem jährlichen zu versteuernden Einkommen von 300.000 auf 150.000 Euro, bis zu der Paare Elterngeld beantragen können. Trotz der Einsparung sind im Etat der Familienministerin für 2024 knapp acht Milliarden Euro für das Elterngeld vorgesehen, also 290 Millionen Euro weniger als 2023.