Die olympischen Ringe in Altenberg, Oberhof oder Chemnitz? Was auf den ersten Blick einem überambitionierten Projekt gleicht, ist gar nicht so weit von der Realität entfernt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat mit seiner jüngst gestarteten Dialoginitiative wieder frischen Wind in die Debatte um eine Bewerbung Deutschlands für Olympische Spiele gebracht. Für die Austragung von Sommerspielen würden die Jahre 2036 und 2040 infrage kommen – oder für mögliche Winterspiele 2038 und 2042.