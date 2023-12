Freistilschwimmerin Isabel Gose, Freiwasserspezialist Florian Wellbrock sowie die Handballer des SC Magdeburg sind die Sportler des Jahres 2023 in Sachsen-Anhalt. Die Preisträger wurden am Montagabend von Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang und Landesportbund-Präsidentin Silke Renk-Lange im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg geehrt.

Isabel Gose konnte sich in der Sportlerwahl zum dritten Mal in Folge durchsetzen. Die 21-jährige Magdeburgerin ist dreifache U23-Europameisterin und schaffte es bei der WM 2023 in Japan dreimal ins Finale. Platz zwei in der Sportlerinnenwahl belegte die Tänzerin Valentina Wiesener aus Halle/Saale. Dritte wurde die Para-Sportlerin Andrea Eskau aus Magdeburg.