Nach Bekanntwerden der Kürzungspläne hatten IAT und FES sich mit einem offenen Brief an die Mitglieder des Bundestags gewandt. Auch der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbunds, Torsten Burmester, hatte die Wichtigkeit der beiden Einrichtungen betont. Auch der Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) war über die Pläne enttäuscht und verwies auf andere Sportarten: "Es geht nicht nur um die Bobs, sondern auch die Eisschnellläufer, die Radfahrer, die Kanuten, die Skispringer – alle bei denen das FES beteiligt ist." Tatsächlich sind IAT und FES bei rund drei Vierteln der zuletzt gewonnen Olympiamedaillen direkt beteiligt gewesen, zuletzt bei den Winterspielen in Peking bei 21 von 27 Medaillen.

Bobpilot Francesco Friedrich rast, wie hier bei der WM 2021 in Altenberg, in einem FES-Gerät die Bahn herunter. Bildrechte: imago images/Max Stein