Bildrechte: imago images/Mike Schmidt

Der Traum von Olympischen Spielen in Deutschland ist wiederaufgelebt. Ob Winterspiele in Mitteldeutschland, Sommerspiele in Berlin oder München: Die Diskussionen laufen. Angeregt, vorfreudig, auch kritisch. Mitten in diese Phase stößt aber eine vermeintliche Hiobsbotschaft: Den beiden Forschungsinstituten IAT und FES drohen laut Haushaltsentwurf der Bundesregierung durchaus drastische Etatkürzungen. "Eine absolute Missbilligung des Sports", meint Jens Lehmann, Bahnrad-Olympiasieger von Barcelona und Sydney sowie seit 2017 CDU-Bundestagsabgeordneter im "Sport im Osten"-Interview am Freitag (14. Juli).