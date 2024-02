Isabel Gose war verzweifelt. Die so knapp verfehlte Goldmedaille in einem wahren Schwimm-Krimi sorgte bei der 21-Jährigen für Ärger und Tränen. "Ich bin so sauer", sagte Gose nach ihrem zweiten Platz über 800 Meter Freistil. "Es ist so knapp. Ich kriege so eine Chance nie wieder", ergänzte sie am Sonntag in der Interviewzone im Aspire Dome. Wenige Minuten zuvor hatte sie die Winzigkeit von neun Hundertstelsekunden nach der italienischen Weltmeisterin Simona Quadarella angeschlagen. "Es ist einfach traurig", sagte Gose noch. Dann weinte sie.