Klar war bereits vor der Auslosung, dass Leipzig insgesamt vier Spiele der EM austragen darf. Und die Messestadt hatte Losglück, bekam richtige Knaller. Den Auftakt machte am 18. Juni die Partie Portugal gegen Tschechien. Danach folgten noch die Vorrundenspiele Niederlande gegen Frankreich am 21. Juni und Kroatien gegen Italien am 24. Juni. Das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei sollte ebenfalls die Massen anziehen. Doch das Highlight war wie erwartet der Auftritt der großen Fangemeinde der Niederlande. Das Spiel gegen die Franzosen selbst endete zwar nur 0:0, aber 25.000 Fans in Orange sorgten für eine unglaubliche Stimmung in der Stadt. Und was auch wichtig war: Es blieb bei allen Partien in Leipzig mit wenigen Ausnahmen absolut friedlich.