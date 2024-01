Die deutschen Springreiter haben beim Weltcup-Turnier in Leipzig den erhofften Heimsieg deutlich verpasst. Für das beste Ergebnis sorgte am Sonntag (21.02.2024) im Großen Preis Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen, der mit Vestmalle auf Rang neun ritt.

Coyle siegt knapp vor Fuchs

Den Sieg sicherte sich der Ire Daniel Coyle mit Legacy. Zweiter wurde der Schweizer Martin Fuchs mit Commissar Pezi vor seinem Landsmann Steve Guerdat mit Double Jeu d'Honvault. Sowohl Coyle als auch Fuchs kamen ohne Strafpunkte durch den Parcours. Am Ende hatte Coyle 0,43 Sekunden Vorsprung.

Dreher: "Heute musste man alles riskieren"

Keiner der vier deutschen Starter schaffte im Stechen mit insgesamt 13 Paaren eine fehlerfreie Runde. Dreher hatte am Freitagabend noch als Zweiter in der Qualifikationsprüfung überzeugt. Dieses Mal fehlte ihm "ein bisschen Glück. Zum Gewinnen musste man heute alles riskieren", sagte Dreher im Anschluss bei Sport im Osten. Dennoch war er "super happy", denn das Ticket für das Weltcupfinale in Riad im April hat er sicher.

Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte die in Belgien lebende Kendra Claricia Brinkop. Die 30-Jährige kam mit ihrem Pferd In Time auf Rang zehn. Leipzig war die elfte von 14 Stationen der Westeuropa-Liga. "Das Stechen lief nicht gut", kommentierte Bundestrainer Otto Becker. "Der Umlauf war gut, aber dann mussten sie alle Risiko gehen, weil der Ire so schnell war."

Im Ranking der Westeuropa-Liga führt vor den verbleibenden drei Stationen der schwedische Weltmeister Henrik von Eckermann vor dem Briten Ben Maher. Bester Deutscher ist Dreher aus Eimeldingen auf Rang acht. Der 52-Jährige hat als einziger Deutscher sein Final-Ticket schon sicher.

Partner Pferd lockt über 75.000 Zuschauer

Schon vor dem Höhepunkt der 26. Partner Pferd zogen die Veranstalter ein mehr als positives Fazit. "Wir freuen uns nicht nur über enorme Zuschauerzahlen – 77.100 Zuschauer haben wir in den vier Tagen in der Leipziger Messe begrüßt – es ist auch die Art und Weise, die uns begeistert", sagte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. "Das zeigt die Verbundenheit und die Begeisterung der Region für dieses Event." Turnierchef Volker Wulff ergänzte: "So etwas habe ich noch nie erlebt – die Identifikation des Publikums mit der Veranstaltung ist wirklich etwas Besonderes.

Auch sportlich fiel das Fazit positiv aus. "Das war Hammer-Sport", sagte Dreher. "Wir hatten ein paar richtig schöne Tage. Das Publikum ist abnormal mitgegangen. Wir Reiter haben es mit super Sport gedankt."

Beim zweitwichtigsten Springen des Turniers auf dem Messegelände war am Samstag Brinkop der Sieg gelungen. Im Championat von Leipzig gewann die 30-Jährige überraschend im Sattel ihres Pferdes Do It Easy mit der schnellsten Runde des Stechens. Auf Platz zwei folgte Jana Wargers mit Rockwell vor Daniel Deußer mit Gangster.