Olympiagold hat sie schon, doch diese Saison war für Skilangläuferin Victoria Carl wohl die beste ihrer Karriere. Nach etlichen Topplätzen setzte die Spitzenathletin aus Zella-Mehlis in Trondheim das Sahnehäubchen drauf und holte überraschend ihren ersten Weltcup-Erfolg.

Mehr geht fast nicht, erklärte die Sportsoldatin im MDR-Interview. "Es wurde mal Zeit. Mein persönliches Ziel war es, einen Podestplatz zu schaffen. Und dass es dann in Trondheim ganz oben war, war fantastisch." Auch den zweiten Platz im Distanz-Weltcup hätte sie "vor der Saison definitiv nicht für möglich gehalten."

So stark diese Saison auch verlief, so einfach zugefallen sind Victoria Carl die Erfolge wahrlich nicht. Es steckte unglaublich viel Arbeit dahinter. "Du musst wissen, dass du deine Stärken hast und es mit viel Training schaffst, mal vorne mit reinzulaufen", betonte die Thüringerin. "Ich hatte viele Rückschläge, das Vertrauen in sich selbst musste wachsen." Im vergangenen Sommer kam ihr zugute, dass sie "komplett durchtrainieren konnte".