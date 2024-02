Da hat einer doch noch nicht genug: Rodler Toni Eggert steigt wieder auf den Schlitten. Der einstige Weltklasse-Athlet bei den Doppelsitzern wird sein Comeback feiern. Das kündigte der Thüringer am Montag bei Sportschau.de an.

Als neuen Partner wählte er den 22-jährigen Florian Müller. Der Oberwiesenthaler war bislang im Einzel unterwegs und gehört zum deutschen B-Team: "Wir müssen gemeinsam rodeln und starten lernen", sieht er sich in einer Art Ausbildung wider. Das Ziel ist ein Startplatz im Weltcup. Nur drei deutsche Paare dürfen da ran. Im Hinterkopf hat man Olympia. Eine Gold-Medaille fehlt noch in Eggerts Sammlung. Er fährt für den BRC Ilsenburg aus Sachsen-Anhalt, trainiert aber auch künftig in Oberhof und hat neben WM-Gold auch sechs Mal den Gesamt-Weltcup gewonnen.