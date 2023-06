Hounnou trug bereits in der vergangenen Saison vereinzelt das Trikot des MBC in der BBL, hauptsächlich kam er aber in der ProB für die BSW Sixers aus Anhalt-Bitterfeld zum Einsatz. Und hier überzeugte er MBC-Trainer Predrag Krunic: "Ich habe mehrere Spiele von Ralph in der ProB gesehen. Dabei waren es nicht nur seine Athletik, sein guter Wurf und sein Spielverständnis, die mich beeindruckt haben, sondern seine entschlossene Körpersprache und seine starke Verteidigung. Er hat sich oft um den Topscorer des Gegners gekümmert", wird der MBC-Trainer in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.