Nach Spielmacher Charles Callison und Publikumsliebling Stephon Jelks hat ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag verlängert: Martin Breunig wird mindestens eine weitere Saison für den Syntainics MBC im Basketball-Oberhaus auf Korbjagd gehen. Das gaben die Weißenfelser am Sonnabend (10. Juni) bekannt.

"Meine Frau und ich fühlen uns hier sehr wohl und haben uns in Weißenfels jederzeit willkommen gefühlt", begründete Breunig seinen Verbleib für ein weiteres Jahr. "Wir freuen uns, noch ein weiteres Jahr Teil der Wölfe-Familie zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Verpflichtung von Trainer Predrag Krunic sowie den Weiterverpflichtungen von Charles Callison und Stephon Jelks eine noch bessere Teamchemie haben werden. Zudem freue ich mich, weiterhin an der Seite von John Bryant zu spielen."

Nach Bundesliga-Stationen in Ludwigsburg, Bonn und Oldenburg wechselte Martin Breunig im September 2022 nach Weißenfels. Der gebürtige Leverkusener kam in allen 35 Pflichtspielen der Wölfe in Liga und Pokal zum Einsatz, er war bester Rebounder (5,7 pro Spiel) und vierbester Korbschütze (9,7 Punkte) des Teams, zweimal gelang ihm ein Double Double.