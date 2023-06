Der MBC geht mit Publikumsliebling Stephon Jelks in die kommende Saison der Basketball-Bundesliga. Der Club teilte am Dienstag (6. Juni) mit, dass man den Vertrag mit dem US-Amerikaner um eine weitere Spielzeit verlängert habe.

Jelks kommt in der abgelaufenen Saison auf 31 Spiele für den MBC, stand dabei im Schnitt 17:22 Minuten auf der Platte. Pro Spiel erzielte er durchschnittlich 4,6 Punkte und 4,1 Rebounds. Der 26 Jahre alte Flügelspieler war im Sommer 2022 auf Empfehlung des ehemaligen Wölfe-Coaches Anton Mirolybov aus Österreich nach Sachsen-Anhalt gekommen .

Zuvor hatte der Club bereits Jelks Landsmann Charles Callison weiter an sich gebunden. Der 28-jährige Aufbauspieler geht damit in seine zweite Saison beim MBC, der in der nächsten Spielzeit wieder von Predrag Krunic trainiert wird.