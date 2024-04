Schinkel: "Die Defense muss stimmen"

"Wir sind gut aufeinander abgestimmt", beschreibt Schinkel die Gründe für den Erfolgslauf der vergangenen sieben Monate. "Wir haben nicht die eine Spielerin, die jedes Spiel 30 Punkte scort. Bei uns ist es gut verteilt. Das macht uns aus." Und was muss passieren, damit die Lions die Albatrosse stoppen können? "Die Defense muss stimmen, dann kommen wir in den Flow in der Offense. Wir müssen Berlin in dem stoppen, was sie gut machen."

Und das dürfte schwer genug werden, im Jahr 2024 gelang das noch keinem Team. Denn, so hat auch Schindler beobachtet: „Alba ist ein sehr ausgeglichenes Team. Sie haben viele Spielerinnen, die auf jeder Position spielen können. Sie zeichnen sich durch ihre Aggressivität aus. Das bringt ihnen in der Offense oftmals einfache Punkte“, sagt die 24-Jährige, die auch die Stimmung in Berlin lobt: „Die Fanbase und das Team sind eine gute Mischung.“

"Es wird tough - für uns und für Alba"

Lions-Sportchef Mario Zurkowski hatte bereits vor dem Start der Playoffs im Intervierw mit der Mitteldeutschen Zeitung (21.03.2024) gesagt, dass mit dem Team sogar das Finale möglich sei, denn „Wir können jeden schlagen“. Stimmt Schinkel zu? "Ich glaube, sagen zu können: Es wird tough. Für uns aber auch für Alba. Es wird ein Kampf, in dem wir alles geben. Und dann schauen wir, wer weiterkommt."

Zunächst zwei Spiele in Berlin - dann Weißenfels

Halle muss zunächst zweimal in Berlin ran, am Freitag, 5. April, und Freitag, 12. April. Das erste Heimspiel haben die Halle Lions am Sonntag, 14. April – in Weißenfels. Als Double Header spielen die MBC-Frauen nach dem BBL-Spiel der Männer, die ebenfalls gegen Alba ranmüssen. Die möglicherweise nötigen Spiele 4 und 5 sind für den 16. April in Halle und 17. April in Berlin angesetzt.