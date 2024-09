In sieben Spielen testete der neue Coach sein neues Team. Dabei ging es gegen international gute Gegner wie Lujbljana oder Soproni. Geschäftsführer Geissler war durchaus zufrieden: "Wir haben in der Vorbereitung eine richtig gute Entwicklung gemacht." Coach Janis Gailitis sieht kurz vor Saisonbeginn dagegen noch noch Nachholbedarf in Sachen Konstanz. "In den vier Spielen sind wir noch sehr wechselhaft aufgetreten. Wir haben teilweise eine gute Defense gespielt, damit bin ich zufrieden. Gegen starke Mannschaften wie es Ljubljana und Sopot waren, wurden uns aber auch unsere Schwächen aufgezeigt. In diesen Spielen hat uns die Konstanz gefehlt, da müssen wir die Intensität besser hochhalten und kontrollierter auftreten."