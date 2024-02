Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Basketball | BBL "Intensiv, spielfreudig, smart" – Bayern München mit großem Respekt vor den Niners Chemnitz

12. Februar 2024, 12:21 Uhr

Die Niners Chemnitz treten am Dienstagabend zum BBL-Gipfeltreffen beim FC Bayern an. Mit einem Sieg an der Isar würde sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore vom ärgsten Verfolger absetzen. Die Münchner um Weltmeister Andreas Obst haben großen Respekt vor den Sachsen, aber untermauerten erst jüngst in Weißenfels ihre eigene Topform.