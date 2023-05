Apfelschorle. Apfelschorle und Wasser. Das waren die erlaubten Getränke im Bus der Niners Chemnitz nach dem Auswärtsspiel am Sonntag in Heidelberg. Die sächsischen Basketballer hatten die Partie gerade 81:74 gewonnen und sich damit auf den allerletzten Drücker noch für die Playoffs qualifiziert. Auf der Heimfahrt von Heidelberg sollte sein Team dennoch alkoholfrei bleiben, sagte Trainer Rodrigo Pastore auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Um leicht grinsend hinzuzufügen: "Ich bezweifle, dass sich alle daranhalten." Zu dem Zeitpunkt hatte Niners-Power-Forward Jonas Richter bei "Magenta Sport" bereits verraten: "Unser Busfahrer hat schon Bier besorgt."

Auf der Heimfahrt durften die Niners–Spieler die zweite Playoff-Qualifikation in Folge im erst dritten BBL-Jahr feiern. "Das ist einfach ein Riesenerfolg", jubelte auch Geschäftsführer Steffen Herhold im "Sport im Osten"-Interview. Die Sachsen gehören damit erneut zu den besten acht Basketball-Teams Deutschlands. Allein das ist eine große Überraschung, denn, so Herhold: "Etatmäßig gehören wir noch nicht zu den Top acht der Liga."

Und auch sportlich sah es zwischenzeitlich ganz und gar nicht nach einer Qualifikation für die Meisterschaft-Endrunde aus: Mit einem historischen Negativ-Rekordlauf von sieben Spielen in Serie ohne Sieg rutschten die Sachsen bis auf Rang elf ab. Die Gründe dafür waren vielfältig: Die Mehrfach-Belastung, weil die Niners im FIBA Europe Cup erstmals europäisch spielen durften, Verletzungssorgen, Verpflichtungen, die nicht gezündet haben. "Wir waren in einer schwierigen sportlichen Situation", blickt Herhold auf die Niederlagenserie im März zurück. "Und dann noch aus eigener Kraft den Turnaround zu schaffen und am Ende in die Playoffs einzuziehen, das stimmt nicht nur versöhnlich, sondern das sehe ich auch als große Leistung des Teams."