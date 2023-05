Niners mit Selbstbewusstsein und Kampfgeist gegen Bonn

Richter hat in der zurückliegenden Woche seinen Vertrag verlängert und wird mindestens ein weiteres Jahr in seiner Heimatstadt auf Korbjagd gehen. "Das gibt mir den zusätzlichen Push für die Playoffs", glaubt der 25-Jährige. Und diesen brauchen die Niners für die bevorstehende Aufgabe. "Unmöglich" werde es dennoch nicht, so Richter: "Wir gehen nach den letzten Spielen mit einer breiten Brust in die Serie." Aus den letzten Hauptrunden-Partien wolle man den Rückenwind mitnehmen.

Die Hauptrundenspiele gegen Bonn (eine 73:80- und eine 79:81-Niederlage) waren recht ausgeglichen. "Wir müssen uns nicht verstecken und können selbstbewusst sein", glaubt Richter. Teamkollege Kevin Yebo fordert neben Selbstbewusstsein auch "Kampfgeist". "Wir wissen, wir haben einen starken Gegner, aber wir dürfen uns selbst nicht unterschätzen", erklärt der Flügelspieler, der in Bonn geboren wurde. Besonderen Fokus müssen die Niners auf die Rebounds in der eigenen Defensive legen, denn Bonn schnappt sich unter dem gegnerischen Korb ligaweit die meisten Abpraller und kommt so immer wieder zu zweiten Chancen.