Ziel: Besser als im Vorjahr

In der vergangenen Saison schieden die Niners in der Zwischenrunde aus und verpassten so das Viertelfinale: Diesmal soll es weitergehen, sagte Kapitän Jonas Richter im "Sport im Osten"-Interview: "Das war damals unser erster internationaler Wettbewerb, wir haben haben daraus gelernt und diesmal einen tieferen Kader." Deshalb sei das Ziel "mindestens in die Playoffs zu kommen".

Den ersten Gegner, Kosovos Meister KB Peja, schätzt der Chemnitzer Trainer Rodrigo Pastore als ein "sehr athletisches Team mit vielen Ausländern" ein. Er erwartet eine "sehr pyhsische und herausfordernde Partie". Niners-Coach Rodrigo Pastore erwartet einen "sehr athletischen" Gegner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fehlstart beim Neuen

Mit dabei ist auch Neuzugang Tylor Ongwae. Der kenianische Flügelspieler, der nach der Verletzung von Dominic Lockhart geholt wurde, legte bei den Niners einen klassischen Fehlstart hin. Seine Vorstellung beim Pokalspiel am Samstagabend gegen Gießen (89:64) verpasste er, wie die "Bild" berichtete. Weil er zunächst den Flug von Nairobi wegen eines Staus rund um den Flughafen in Kenias Hauptstadt verpasste und dann auch noch beim Weiterflug von Frankfurt nach Leipzig wegen eines russischen Visums länger brauchte. Der 32-Jährige stand in der vergangenen Saison im russischen Perm unter Vertrag.

Zuletzt drei Siege in Folge