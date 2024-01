Wichtiger Sieg für die Gisa Lions MBC: Bei den Eisvögeln Freiburg feierte das Team von Trainer Timur Topal einen klaren 78:57-Auswärtssieg. Nach dem 79:71-Hinspielerfolg geht damit der direkte Vergleich an die Löwinnen, die auch in der Tabelle an den punktgleichen Freiburgerinnen vorbeizogen. Zum ersten Mal trug dabei Taylah Simmons das Trikot der Lions und steuerte 14 Punkte zum Sieg bei. Die Australierin war am Montag als Neuzugang vorgestellt worden.