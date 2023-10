Rückenwind bekommt er von Wölfe-Headcoach Predrag Krunic, der in der Woche mit der Mannschaft hart trainiert hat: "Chemnitz besitzt Stärken gleichermaßen in der Offensive wie in der Defensive. Wir müssen unser Maximum geben. Ich freue mich auf ein stimmungsvolles Derby, zu dem uns viele Fans begleiten werden." Optisch sieht es in der Tabelle für den Syntainics MBC nicht rosig aus. Alle vier Punktspiele gingen verloren, sodass die Weißenfelser Träger der Roten Laterne sind.