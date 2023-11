Auch wenn sich beide Teams in der Anfangsphase weitestgehend neutralisierten, kam Weißwasser gegen die aggressiven und laufstarken Gäste nur schwer in die Partie. In zweiten Drittel ging Bad Nauheim durch Kevin Orendorz in Führung (29.), ehe die Füchse im Schlussabschnitt endlich zu ihrem Spiel fanden. Sam Ruopp gelang der Ausgleich, der noch einmal neue Kräfte freisetzen sollte. Der Siegtreffer in der regulären Spielzeit gelang allerdings nichts mehr. Zu allem Überfluss ließ sich Ruopp nach dem Schlusspfiff zu einem angetäuschten Schuss hinreißen, erhielt eine zehnminütige Strafe und fehlte in der Overtime. Dort gelang den Gästen nach 81 Sekunden der Siegtreffer durch Jordan Hickmott.