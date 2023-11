Unter dem 47-jährigen Kanadier waren die Ergebnisse in den letzten Wochen ausgeblieben. In den letzten zwölf Partien hagelte es neun Niederlagen – gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf Tabellenplatz elf. Zu wenig für die Ansprüche in Dresden, wo man vom Aufstieg in die DEL träumt. Am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft durch den Deutschland Cup Spielpause, was die Führungsetage der Eislöwen zu einer entsprechenden Analyse nutzte. Das Ergebnis: Neilson wird durch seinen bisherigen Co-Trainer Petteri Kilpivaara ersetzt.

Bildrechte: IMAGO / Eibner