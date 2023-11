Die Eispiraten Chrimmitschau mussten sich gegen die Starbulls Rosenheim mit 2:1 nach Overtime geschlagen geben. Dabei erwischten die Westsachsen einen Traumstart. Bereits nach 27 Sekunden brachte Ladislav Zikmund die Heimmannschaft in Front. Auch Thomas Reichel und Vincent Saponari leisteten ihren Anteil am Tor sowie am gelungenen Start der Eispiraten. Der Beginn des zweiten Drittels dagegen verschlief die Mannschaft um Kapitän Mario Scalzo. In der 22. Minute glich Stefan Reiter per Power Play für die Gäste aus Bayern aus. Beiden Mannschaften gelang dann lange wenig. Auch sechs Überzahlsituationen wussten die Starbulls nicht zu nutzen. In der Overtime setzte Dominik Daxlberger mit Hilfe von Lukas Laub den finalen Stich.